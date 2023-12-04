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Андрей Воробьев напомнил о поддержке семей участников СВО в Подмосковье

Андрей Воробьев напомнил о поддержке семей участников СВО в Подмосковье

Фонд «Защитники Отечества» работает в Подмосковье для того, чтобы поддерживать семьи участников СВО. Об этом напомнил губернатор Андрей Воробьев и призвал коллег активнее решать вопросы, с которыми обращаются жены и матери военнослужащих.

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