Андрей Воробьев напомнил о поддержке семей участников СВО в Подмосковье

Фонд «Защитники Отечества» работает в Подмосковье для того, чтобы поддерживать семьи участников СВО. Об этом напомнил губернатор Андрей Воробьев и призвал коллег активнее решать вопросы, с которыми обращаются жены и матери военнослужащих.