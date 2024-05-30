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Владивостокцам покажут яркую премьеру «Не Сильва, не оперетта»

Владивостокцам покажут яркую премьеру «Не Сильва, не оперетта»

Море музыки, света и танцев!. Приморский краевой академический театр драмы им. М. Горького закрывает очередной сезон яркой премьерой по оперетте Имре Кальмана «Королева чардаша» в сценической редакции Елены Исаевой.

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