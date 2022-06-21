Рубль укрепляется в начале торгов, доллар уходил под отметку 55

Валютные торги в РФ стартовали с разнонаправленного движения доллара и евро по отношению к рублю, но впоследствии рубль перешел к укреплению к обеим валютам, при этом курс доллара опускался ниже отметки 55 рублей, показывают данные Московской биржи.