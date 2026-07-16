2026 елда Татарстанда 1 540 юл-транспорт һәлакәте теркәлгән

2026 елда 15 июльгә Татарстанда 1540 юл-транспорт һәлакәте теркәлгән. Бу хакта «Татар-информ»да узган матбугат конференциясендә Эчке эшләр министрлыгының ТР буенча Дәүләт автоинспекциясе идарәсе башлыгы урынбасары Дамир Бикмөхәммәтов сөйләде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии