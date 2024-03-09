Defense TV: удары "Кинжалов" по ВСУ меняют ситуацию на поле боя

Известия/Александр Казаков Применение российской армией гиперзвуковых ракет "Кинжал" для нанесения ударов по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) серьезно влияет на ситуацию в зоне конфликта, считает американский аналитический YouTube-канал Defense TV.
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