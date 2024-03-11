Правда ли, что в России в конце марта 2024 года могут объявить частичную мобилизацию?

В Интернете "гуляет" якобы новый приказ Минобороны, который должен вступить в силу 25 марта 2024 года Одним из самых пересылаемых сообщений последних нескольких дней в России стала информация о возможной второй волне частичной мобилизации.
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