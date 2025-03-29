Все смешал и в духовку. Ароматный и сытный пирог с фаршем: идеальное блюдо для ужина или обеда

Пирог с мясом – это одно из самых популярных и сытных блюд, которое любят во многих кухнях мира. Сочетание нежного, ароматного теста и сочной мясной начинки делает его отличным вариантом для семейного ужина, праздничного стола или перекуса в течение дня.
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