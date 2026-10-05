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Регионы России

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В Екатеринбурге пройдет масштабная конференция по ИИ и кибербезопасности

В Екатеринбурге пройдет масштабная конференция по ИИ и кибербезопасности

15 октября 2026 года в Екатеринбурге состоится двадцатая конференция «Код ИБ». На площадке креативного кластера «Домна» встретятся руководители и специалисты по информационной безопасности и ИТ, представители бизнеса, промышленности, госсектора и разработчики технологий.

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