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Школьный путь учёного Владимира Якименко. Из первой школы окружной столицы на свой главный урок

Школьный путь учёного Владимира Якименко. Из первой школы окружной столицы на свой главный урок

В феврале салехардская школа № 1 отметила своё девяностолетие. На юбилейные торжества приехали ученики разных лет, в их числе – выпускник 1964 года, ныне доктор физико-математических наук, астроном Владимир Якименко.

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