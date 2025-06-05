Школьный путь учёного Владимира Якименко. Из первой школы окружной столицы на свой главный урок

В феврале салехардская школа № 1 отметила своё девяностолетие. На юбилейные торжества приехали ученики разных лет, в их числе – выпускник 1964 года, ныне доктор физико-математических наук, астроном Владимир Якименко.
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