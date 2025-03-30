В Турции продолжаются масштабные протесты, охватившие крупные города, включая Стамбул. По оценкам организаторов, только в столице на митинги… Армия Турции отправится на Украину: Эрдоган готовит удар в спину Путину? .
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