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Царьград

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Средняя зарплата в Самарской области выросла до 85 871 рубля

Средняя зарплата в Самарской области выросла до 85 871 рубля

Средний заработок жителей Самарской области в июле 2026 года составил 85 871 рубль, что на 1 640 рублей меньше июньского показателя в 87 511 рублей.

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