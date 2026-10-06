Средняя зарплата в Самарской области выросла до 85 871 рубля

Средний заработок жителей Самарской области в июле 2026 года составил 85 871 рубль, что на 1 640 рублей меньше июньского показателя в 87 511 рублей.
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Ага, я получаю 1000 рублей, а ты- 500. В среднем мы получаем по 750 рублей