Нижегородская правда

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Нижегородские школьники познакомятся с профессиями в VR-пространстве

Занятие для школьников «Мир профессий виртуальным взглядом» проведут в Нижнем Новгороде. После этого карьерные консультанты расскажут ребятам о наиболее популярных направлениях профессионального обучения и помогут оценить их личные качества.

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