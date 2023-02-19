Нижегородские школьники познакомятся с профессиями в VR-пространстве

Занятие для школьников «Мир профессий виртуальным взглядом» проведут в Нижнем Новгороде. После этого карьерные консультанты расскажут ребятам о наиболее популярных направлениях профессионального обучения и помогут оценить их личные качества.
Занятие для школьников «Мир профессий виртуальным взглядом» проведут в Нижнем Новгороде. После этого карьерные консультанты расскажут ребятам о наиболее популярных направлениях профессионального обучения и помогут оценить их личные качества.
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