За что цыгане прокляли женскую половину рода Брежнева

Любители историиПолитикаЗа что цыгане прокляли женскую половину рода БрежневаХодит легенда о том, что женщинам семьи Брежневых не везёт из-за проклятья, которое наложили на них цыгане.Вернуться к статье41НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVladimir LioubimcevА кто же так цыган проклял?....Vladimir LioubimcevУ меня соседка... Все время подавала цыганам, жалела их. Однажды подала, потом пригласила к себе в дом зайти, чем-то хотела угостить и еще дать вещей. Так пока она была в комнате, цыганки в коридоре (с детьми были, и дети все видели), обнесли сумку хозяйки. Украли телефон и деньги. Тоже дура, оставила сумку при них.Vladimir LioubimcevДеньги у соседки были последние, а нужно было еще жить некоторое время, пока получит пенсию. И ни мужа, ни детей у нее не было... Кто поможет? Цыгане обокрали беззащитную женщину, которая еще и помогала им. Молодым и здоровым... ПАРАЗИТЫ!! Они неблагодарные твари! Кому и скольким они еще нагадили?!! И кто их проклял? Шляются и воруют... Торгуют наркотой... Ведут асоциальный образ жизни...Тьфу!Vladimir LioubimcevС тех пор, как я узнал, как цыгане поступили с соседкой, которая им помогала, я перестал подавать цыганам, каким бы количеством детей они ни прикрывались.... Лучше на помойку выброшу, чем им подам. А то дети есть, а мужья где, которые этих детей заделали и которые должны содержать своих отпрысков. А так содержит кто угодно, кроме цыганских взрослых бездельников. Паразиты...Комментировать
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