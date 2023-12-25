Daihatsu на время прекращает работу своих заводов в Японии

Японская автомобильная компания Daihatsu приостановила работу своих заводов в Японии из-за скандала с фальсификацией данных краш-тестов и другими нарушениями, связанными с безопасностью эксплуатации автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.
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