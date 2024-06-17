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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Беллингем о победе над Сербией: «Штаб Англии все сделал правильно, мы знали наши роли. Привычка бить появилась в «Реале» – хотел перенести свою готовность на Евро»

Английская команда выиграла со счетом 1:0 на Евро-2024. Джуд Беллингем забил победный гол. «Хороший матч.

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