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«Она хотела помочь матери, но они так и не помирились»: что пережила дочь Михаила Ефремова Анна-Мария

«Она хотела помочь матери, но они так и не помирились»: что пережила дочь Михаила Ефремова Анна-Мария

В июне 2020 года Анна-Мария Ефремова собиралась помочь своей матери Ксении Качалиной. Дочь актёров говорила, что откладывала деньги на лечение и обсуждала с отцом возможность организовать помощь.

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