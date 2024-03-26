25 марта 2024 года в рамках учебного занятия по учебному предмету ´Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций´ выступил Игорь Николаевич Жалобкевич государственных инспектор Бобруйского участка ГИМС.
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