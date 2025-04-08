Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации по состоянию на 8 апреля

Минобороны России приводит новые данные о ходе проведения спецоперации на Украине. Подразделениями группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесено поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Краснополье, Проходы, Турья и Миропольское Сумской области.
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