Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации по состоянию на 8 апреля

Минобороны России приводит новые данные о ходе проведения спецоперации на Украине. Подразделениями группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесено поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Краснополье, Проходы, Турья и Миропольское Сумской области.