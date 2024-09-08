Главный соперник Мадуро на выборах сбежал из Венесуэлы

Экс-кандидат в президенты Гонсалес покинул Венесуэлу и получил убежище в Испании Бывший кандидат в президенты Венесуэлы от оппозиционной «Единой платформы» Эдмундо Гонсалес Уррутиа сбежал из страны и получил убежище в Испании.
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