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В РПЦ выступили за увольнение депутата из-за слов о неполноценности женщин

В РПЦ выступили за увольнение депутата из-за слов о неполноценности женщин

Подобные формулировки противоречат базовым принципам уважения к человеку и могут усиливать социальное напряжение Коллеги депутата Госдумы от Курганской области Александра Ильтякова должны рассмотреть возможность его исключения из местного законодательного органа из-за высказываний о неполноценности женщин, заявил иеромонах Макарий (Маркиш) в интервью "Абзацу".

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