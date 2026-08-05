В РПЦ выступили за увольнение депутата из-за слов о неполноценности женщин

Подобные формулировки противоречат базовым принципам уважения к человеку и могут усиливать социальное напряжение Коллеги депутата Госдумы от Курганской области Александра Ильтякова должны рассмотреть возможность его исключения из местного законодательного органа из-за высказываний о неполноценности женщин, заявил иеромонах Макарий (Маркиш) в интервью "Абзацу".
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