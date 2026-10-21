«Зенит» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Ахматом» в 11-м туре Альфа-Банк РПЛ (3:2). Петербургский клуб попросил комиссию рассмотреть эпизод, случившийся на 39-й минуте встречи.
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