Продажа острова сошла с рук экс-главе Искитимского района

Суд назначил Олегу Лагоде штраф, но освободил от уголовной ответственности. Искитимский районный суд Новосибирской области вынес обвинительный приговор бывшему главе района Олегу Лагоде по делу о продаже острова под дачное сообщество.
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