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Продажа острова сошла с рук экс-главе Искитимского района

Продажа острова сошла с рук экс-главе Искитимского района

Суд назначил Олегу Лагоде штраф, но освободил от уголовной ответственности. Искитимский районный суд Новосибирской области вынес обвинительный приговор бывшему главе района Олегу Лагоде по делу о продаже острова под дачное сообщество.

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Гарий Щерба
Самих  КОРРУПЦИОНЕРОВ СУДЕЙ  СУДИТЬ  НАДО  за такой ,,ПРИГОВОР,, ...!!!  За  МЕШОК КАРТОШКИ 2-года  ДАЮТ ,  УКРАЛ  МИЛЛИАРДЫ -- ШТРАФ 110 тысяч , просто @ХУЕТЬ  МОЖНО .....
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