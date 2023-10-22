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"Уже говорит по-латышски": Вайкуле пришла в восторг от встречи с Хаматовой

"Уже говорит по-латышски": Вайкуле пришла в восторг от встречи с Хаматовой

Звезда советской и латвийской сцены Лайма Вайкуле упомянула в одном из недавних интервью встречу с российской актрисой Чулпан Хаматовой – последняя, как известно, после СВО улетела с детьми в Ригу и пыталась покорить местную публику.

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Комментарии
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Ф
Фемистоклюс
Вах-вах))) говорить научилась!!! а как по латышки ,,шкура,,?
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2 н.
МГ
Марина Гайваровская
Запретить таким работать  в России, после гадостей про свой народ. Позор тем, кто их принимает обратно. Много хороших, стоящих артистов без всех этих беглых.
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2 н.

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