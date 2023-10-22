"Уже говорит по-латышски": Вайкуле пришла в восторг от встречи с Хаматовой

Звезда советской и латвийской сцены Лайма Вайкуле упомянула в одном из недавних интервью встречу с российской актрисой Чулпан Хаматовой – последняя, как известно, после СВО улетела с детьми в Ригу и пыталась покорить местную публику.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии