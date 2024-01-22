Синоптики рассказали, когда в Алтайском крае потеплеет до -5 градусов

Температура будет плавно повышаться и к выходным слабые морозы установятся на большей части региона В Алтайском крае синоптики прогнозируют приближающееся потепление: уже 23 января местами столбики термометров покажут до -5.
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