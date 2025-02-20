Сброс трехтонной авиабомбы на бойцов ВСУ в Курской области сняли на видео

Поддубный опубликовал видео сброса ФАБ-3000 на бойцов ВСУ в Курской области В сети появилось видео, как утверждается, сброса трехтонной авиабомбы ФАБ-3000 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК) по позициям бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.