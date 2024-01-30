Кандидат в президенты США Хейли призвала устранить любых лидеров Ирана

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Никки Хейли выступила с призывом об устранении любых лидеров Ирана в том случае, если они несут ответственность за нападение беспилотника на американскую военную базу, расположенную на границе Сирии и Иордании.
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