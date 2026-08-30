Черкасова объявила о старте досрочного голосования на Сахалине

Сахалинская область начала досрочное голосование на выборах депутатов Государственной думы РФ. Первыми голосуют военнослужащие, моряки, работники отдалённых территорий.
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