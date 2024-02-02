В зоне СВО под Херсоном были тяжело ранены двое воронежских волонтеров

Мужчины получили многочисленные осколочные ранения – судя по всему, дрон охотился именно на них. Вячеслав Деев с позывным «Атаман» и Николай Деев, «Муха» хорошо знакомы вам, дорогие читатели, по нашим публикациям.
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