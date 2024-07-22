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Царьград

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Полицейские задержали разбившего кувалдой бюст Сталина и Ленина в Подмосковье

Полицейские задержали разбившего кувалдой бюст Сталина и Ленина в Подмосковье

Возбуждено уголовное дело о вандализме.В Подмосковье полицейские задержали мужчину, который кувалдой снёс голову памятнику Июсифу Сталину и повредил памятник Владимиру Ленину в Звенигороде.

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