В Канаде хотят видеть молодежную сборную России на мировом хоккейном чемпионате

Главный тренер сборной «Россия 25» и петербургского СКА Роман Ротенберг заявил, что канадская телекомпания TSN требует у Международной федерации хоккея (IIHF) допустить россиян до участия в молодежном мировом первенстве 2025 года.
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