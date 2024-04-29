Зеленский на встрече со Столтенбергом обвинил НАТО в невыполнении соглашений

REUTERS/Alina Smutko Североатлантический альянс не выполнил два важных пункта по поддержке украинской армии, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве.
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