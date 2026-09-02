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Аргументы и Факты

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Диетолог Поляков сказал, сколько можно съедать тыквы за день без вреда

Диетолог Поляков сказал, сколько можно съедать тыквы за день без вреда

Тыква является одним из самых безопасных и полезных осенних продуктов, однако даже её не стоит есть без меры.

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