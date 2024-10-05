ЯМЭФ пройдёт в декабре в Республике Башкортостан

В этом году Ялтинский международный экономический форум проведут в декабре в Уфе. «Провести с 2 по 5 декабря 2024 года в городе Уфе Республики Башкортостан шестой Ялтинский международный экономический форум в рамках Международной недели бизнеса — 2024», — сказано в распоряжении Главы Республики Крым Сергея Аксёнова.