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Крымское информационное агентство

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ЯМЭФ пройдёт в декабре в Республике Башкортостан

ЯМЭФ пройдёт в декабре в Республике Башкортостан

В этом году Ялтинский международный экономический форум проведут в декабре в Уфе. «Провести с 2 по 5 декабря 2024 года в городе Уфе Республики Башкортостан шестой Ялтинский международный экономический форум в рамках Международной недели бизнеса — 2024», — сказано в распоряжении Главы Республики Крым Сергея Аксёнова.

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