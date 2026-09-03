Shell закрыла сделку по покупке ARC Resources за $16,5 млрд

Энергетический концерн Shell plc официально сообщил об окончательном закрытии сделки по приобретению канадской нефтегазовой компании ARC Resources Ltd.
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