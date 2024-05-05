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«МЮ» ужесточит проверку личности на матчах после случаев неправомерного использования билетов для инвалидов

Такие меры будут введены, чтобы избежать неправомерного использования билетов болельщиков с ограниченными возможностями.

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