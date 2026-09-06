Прогноз погоды на 7 сентября в Новосибирске сделали синоптики

Так, по данным «Яндекс Погоды», в понедельник, 7 сентября, в Новосибирске утром облачно с прояснениями и +10 градусов.
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