В ЦОДД напомнили о перекрытиях в Москве для пешеходов и автомобилистов на 9 Мая

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) города Москвы объявил о временных изменениях в движении транспорта и доступности подземных переходов на 9 Мая в связи с проведением парада и других мероприятий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии