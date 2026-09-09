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Не только цвет и вкус: какую пользу свекла может принести здоровью кожи

Не только цвет и вкус: какую пользу свекла может принести здоровью кожи

Свекла известна не только своим насыщенным цветом и вкусом, но и богатым составом. В ней содержатся растительные пигменты, витамины, минералы и пищевые волокна, которые делают овощ интересным продуктом для ежедневного рациона.

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