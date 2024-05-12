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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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19-летний Мациась сделал дубль за Польшу в первом матче сборной в элитном дивизионе ЧМ с 2002 года. Команда взяла 1 очко в игре с Латвией

Сборная Польши уступила бронзовым призерам прошлого турнира в овертайме (4:5 ОТ).  Это был первый матч поляков в элитном дивизионе с 2002 года.

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