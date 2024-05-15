На Западе заговорили о том, что проигрывающая войну Украина будет вынуждена сесть за стол переговоров с РФ

Украина стала гораздо реже сбивать российские ракеты, пишет The Wall Street Journal. Проанализировав отчеты ВВС Украины, издание пришло к выводу, что показатель сбития за последние полгода упал до 46% по сравнению с 73% в предыдущие 6 месяцев.
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