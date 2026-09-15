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5 научных трюков с посудой и сервировкой, чтобы обмануть мозг и съесть меньше

5 научных трюков с посудой и сервировкой, чтобы обмануть мозг и съесть меньше

Мозг оценивает порцию не по факту, а по тому, что видит перед собой. Одна и та же порция макарон на тарелке может показаться щедрой или скудной в зависимости от того, на чем ее подали.

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