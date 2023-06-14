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Нападающий «Ростова» Соу остался в чемпионате Турции еще на сезон

Нападающий «Ростова» Соу остался в чемпионате Турции еще на сезон

Нападающий «Ростова» Али Соу воспользовался предоставленным ФИФА правом приостановить контракт и остался в Турции, 13 июня сообщает пресс-служба футбольного клуба «Анкарагюджю».

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