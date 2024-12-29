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Как украсить елку в 2025 году и в каких цветах наряжать

Как украсить елку в 2025 году и в каких цветах наряжать

Разбираемся, как украсить елку и в каких цветах должен быть декор на год Змеи, чтобы результат был не просто ярким, но и стильным Цвета Игрушки Идеи с фото Эксперты в этом материале: Александр Поняев, основатель студии дизайна AP1 DESIGN; Анна Масленникова, дизайнер-декоратор, основатель сервиса «Декор Академия».

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