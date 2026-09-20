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Найденные фрагменты древнего суперконтинента переписывают карту Земли

Найденные фрагменты древнего суперконтинента переписывают карту Земли

Ученые обнаружили ранее не учитывавшиеся фрагменты древней континентальной коры, которые позволили существенно пересмотреть размеры Гондваны – одного из крупнейших древних континентальных массивов Земли.

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