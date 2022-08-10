В Алжирской Народной Демократической Республике прошла репетиция торжественной церемонии открытия АрМИ-2022

В Алжирской Народной Демократической Республике прошла репетиция торжественной церемонии открытия АрМИ-2022

Под звуки алжирского военного оркестра команды-участницы конкурса отточили навыки строевого марша, а также провели торжественную церемонию поднятия флагов стран, принимающих участие в соревновании.

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