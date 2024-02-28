Песков: процессы по раскачиванию ситуации на Украине вызревают изнутри

REUTERS/Alina Smutko Процессы по раскачиванию обстановки на Украине вызревают в самой незалежной. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, реагируя на заявления украинской стороны о якобы попытках России расшатать ситуацию на Украине.