Песков: процессы по раскачиванию ситуации на Украине вызревают изнутри

REUTERS/Alina Smutko Процессы по раскачиванию обстановки на Украине вызревают в самой незалежной. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, реагируя на заявления украинской стороны о якобы попытках России расшатать ситуацию на Украине.
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