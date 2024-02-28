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Песков: процессы по раскачиванию ситуации на Украине вызревают изнутри

Песков: процессы по раскачиванию ситуации на Украине вызревают изнутри

REUTERS/Alina Smutko Процессы по раскачиванию обстановки на Украине вызревают в самой незалежной. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, реагируя на заявления украинской стороны о якобы попытках России расшатать ситуацию на Украине.

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Комментарии
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Константин Самарин
Пусть крысы в ведре грызутся, обвиняя друг-друга в провалах. Чем больше друг-груга передушат, тем лучше.
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