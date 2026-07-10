Лукьянов объяснил тактику Дональда Трампа в политических играх

Федор Лукьянов в интервью "Вестям" раскрывает хитроумную стратегию Дональда Трампа в политике. Трамп умело использует свой образ и интуицию для достижения целей, что подтверждает опыт его бывшего советника Джона Болтона.
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