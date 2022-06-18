СКР установил личность военного нацбата «Азов», стрелявшего в мирных жителей Мариуполя

sledcom.ru / Следственный комитет Российской Федерации Следственный комитет России установил военного нацбатальона «Азов»* (против членов организации в России возбуждены уголовные дела), который стрелял в мирных жителей в Мариуполе, передает ТАСС.
sledcom.ru / Следственный комитет Российской Федерации Следственный комитет России установил военного нацбатальона «Азов»* (против членов организации в России возбуждены уголовные дела), который стрелял в мирных жителей в Мариуполе, передает ТАСС.
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