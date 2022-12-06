В ХМАО в результате поножовщины в школе госпитализирован учащийся

Следственный комитет начал проверку по факту ножевого ранения учащегося в школе. По предварительным данным, утром 6 декабря в гардеробе школы № 21 города Нижневартовска между 14-летниками учениками восьмого класса произошел конфликт.
Популярные статьи
- Совфед одобрил отставку главы Счетной палаты Кудрина, который так и не разобрался с 30 миллиардным долгостроем в ХМАО
- Пресс-секретарь президента Путина заявил, что Россия ответит на введение потолка цены на нефть
- В ХМАО будут судить чиновника за взятку в обмен на контракты по утилизации офисной техники
Свежие комментарии