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В ХМАО в результате поножовщины в школе госпитализирован учащийся

В ХМАО в результате поножовщины в школе госпитализирован учащийся

Следственный комитет начал проверку по факту ножевого ранения учащегося в школе. По предварительным данным, утром 6 декабря в гардеробе школы № 21 города Нижневартовска между 14-летниками учениками восьмого класса произошел конфликт.

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