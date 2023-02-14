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Вильхельм о включении в зал славы: «Наше поколение видело, как активно развивался биатлон. IBU сыграл в этом большую роль, принимая верные решения»

Немецкие биатлонисты Кати Вильхельм, Свен Фишер, Андреа Хенкель и норвежец Уле Эйнар Бьорндале поделились эмоциями от включения в зал славы Международного союза биатлонистов (IBU).

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